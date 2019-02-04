اللواء صفوي: القطب الإسلامي أصبح القوة الجديدة على الساحة الدولية

2019/02/04 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي ،الاثنين، إن الإسلام أصبح القوة الجديدة على الساحة الدولية.وقال صفوي خلال المؤتمر الوطني الأول للمهدوية والثورة الإسلامية ان “العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب، حيث هنالك أميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، ومن المحتمل ان تضاف لها الهند والبرازيل مستقبلا أيضا، إلا […]

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