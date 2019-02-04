تأثير الميليشيات على الاحتجاجات في البصرة

2019/02/04 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال مدينة البصرة تشهد تظاهرات متفرقة منذ اندلاعها في تموز/يوليو 2018.وفي حين شدّد عدد كبير من المتظاهرين على استمرار النقص

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