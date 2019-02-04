الحلبوسي يبحث مع قوباد طالباني سبل تعزيز التعاون بين المركز والإقليم

2019/02/04 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له.

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