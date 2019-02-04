الفياض وبوغدانوف: ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين

2019/02/04 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بحث مستشار الأمن الوطني، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط جهود مكافحة الإرهاب، ميخائيل بوغدانوف، العلاقات الثنائية.وقال مكتب الفياض في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (4 اشابط 2019)، أن “مستشار الأمن الوطني استقبل في مكتبه ميخائيل بغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والوفد المرافق له”.وأضاف، أن […]

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