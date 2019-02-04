سلاح مخيف ينضم لترسانة الجيش الأميركي

2019/02/04 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد وسط توقعات بثورة في المجال العسكري، اعتمد الجيش الأميركي على سلاح جديد هو عبارة عن طائرات “درون” بالغة الصغر تستطيع أن تقوم بمهام التجسس في السماء.وبحسب موقع “زي دي نت”، فإن الجيش الأميركي منح صفقة بقيمة 39.6 مليون دولار لشركة “فلير سيستمز”، التي تتخذ من ولاية أوريغون مقرا لها، وتنشط في […]

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