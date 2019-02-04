ضبط شحنة من البرتقال والطماطة مخالفة للضوابط في الشيب

2019/02/04 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط واحالة عجلة محملة بمادة الخضار في منفذ الشيب الحدودي.

وذكر بيان للهياة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم إكمال المعاملة الكمركية من قبل مركز كمرك الشيب وبعد التدقيق والتفتيش تبين انها محملة بمواد {2}طن طماطة و {2} طن برتقال ممنوعة من الدخول حسب كتاب وزارة الزراعة دعماً للمنتج المحلي والأكتفاء الذاتي".واشار الى" احالة المخالفة الى مركز شرطة الشيب لأتخاذ الاجراءات القانونية".انتهى

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