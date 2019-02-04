أعادة اصدار مواد انشائية مخالفة في المنذرية

2019/02/04 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للكمارك - مركز كمرك المنذرية الحدودي، اليوم الاثنين، عن اعادة اصدار مواد إنشائية {ثرمستون، سيراميك} مخالفة للضوابط الى الجانب الإيراني بعد أجراء الفحوصات اللازمة عليها.

وذكر بيان للهيأة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن" الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية/ الانشائية اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية"، مؤكداً" عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للمواصفات القياسية المعتمدة".يشار الى ان الهيأة العامة للكمارك تعتمد الفحوصات التي تقوم بها الدوائر المختصة العاملة في المراكز الكمركية على البضائع المستوردة وتحدد على أساسها دخول الارساليات ولمنع دخول المواد الغير مطابقة للمواصفات العراقية القياسية والتي تمس سلامة المواطن.انتهىبواسطة: احمد الزيدي

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