2019/02/04 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الكمارك تعيد اصدار مواد انشائية مخالفة في منفذ المنذرية

04/02/2019 18:57:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، اعادة اصدار مواد انشائية مخالفة في منفذ المنذرية.

وذكر قسم الإعلام والأتصال الحكومي، في بيان، تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ان "مركز كمرك المنذرية الحدودي اعيد اصدار مواد إنشائية (ثرمستون، سيراميك) مخالفة للضوابط الى الجانب الأيراني بعد أجراء الفحوصات اللازمة عليها".

واضاف ان "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية/ الانشائية اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للمواصفات القياسية المعتمدة".

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