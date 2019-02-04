وزارة البيشمركة تعقد اجتماعاً مع الدفاع العراقية في أربيل

2019/02/04 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلعقدت اللجنة المشتركة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين، إجتماعاً في مدينة أربيل، لبحث أوضاع المناطق الكوردستانية التي تقع خارج إدارة إقليم كوردستان.ورحب وزير الداخلية، وزير البيشمركة بالوكالة، كريم سنجاري، خلال الإجتماع بوفد وزارة الدفاع العراقية، المتكون من نائب رئيس اركان الوزارة للعمليات الفريق اول الركن عبد الامير رشيد يار الله والوفد المرافق له.وبحسب بيان لوزارة البيشمركة، فقد تم خلال الإجتماع، تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وتم بحث التغيرات الأمنية والاوضاع في المناطق الكوردستانية التي تقع خارج إدارة إقليم كوردستان، وتحسين العلاقات ىبين الجانبين".وأضاف البيان، بأنه "من المقرر أن تبدأ اللجان الفرعية للجانبين أعمالها والتي تم الإتفاق عليها خلال الإجتماعات خلال الأسبوع المقبل".

الترجمة والتحرير: زياد الحيدري

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