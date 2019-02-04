طلبيات المصانع الأمريكية تهبط بعكس التقديرات

2019/02/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت طلبيات المصانع الجديدة بالولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي.





وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء الأمريكي، اليوم الإثنين، تراجع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال نوفمبر الماضي، مقارنة مع نسبة هبوط بلغت 2.1% في أكتوبر السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سوف ترتفع بنحو 0.3% خلال نفس الفترة.





كما انخفضت الشحنات بنسبة 0.6% في نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، وتراجعت المخزونات بنحو 0.1% خلال نفس الفترة.





أما معدل المخزونات إلى الشحنات فقد ارتفع إلى 1.35 مرة في نوفمبر مقارنة مع 1.34 مرة في أكتوبر السابق له.





وبحلول الساعة 3:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.3% إلى مستوى 95.918.





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