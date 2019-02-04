طلبيات المصانع الأمريكية تهبط على غير المتوقع في نوفمبر

2019/02/04 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات حكومية، الإثنين، أن الطلبيات الجديدة الخاصة بالسلع المصنعة في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني، في ظل تراجع حاد في الطلب على الآلات والمعدات الكهربائية.

وقالت وزارة التجارة، إن طلبيات السلع التي تنتجها المصانع هبطت 0.6% بعدانخفاض بلغ 2.1% في قراءة غير معدلة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات المصانع 0.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتأجل نشر التقرير بفعل الإغلاق الحكومي الجزئي، والذي استمر لخمسة أسابيع.

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