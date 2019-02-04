وزير التخطيط: العراق معزول عن التطورات العالمية .. هذه توجهات الوزارة الجديدة

2019/02/04 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأثنين، عن توجهات الوزارة

المقبلة لتطوير بيئة الاستثمار المحلي والاجنبي في العراق، مؤكداً الاعتماد في ذلك

على اسس تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية ومصلحة المستثمر، وبما يتوافق ورؤية الوزارة

للتنمية والتنمية المستدامة لعراق ٢٠٣٠.

وقال وزير التخطيط, خلال مشاركته في اعمال مُلتقى الرافدين

المنعقد في بغداد للمدة من ٤-٦ شباط الجاري، إن العراق أمسى بيئة غير جاذبة للإستثمار

بسبب الافتقار الى الشفافية وشيوع الفساد الاداري، والبيروقراطية وعدم الجدية والكفاءة

في تطبيق التشريعات.

واكد أن الاقتصاد العراقي يعاني من عزلته عن التطورات العالمية،

ولاسيما التكنولوجية منها، مشيراً الى أهمية تجاوز ذلك من خلال الاستفادة النوعية من

الاستثمار الاجنبي المباشر.

ودعا الى أهمية الاستفادة المُثلى من الثروة النفطية، وتنويع

مصادر الاقتصاد العراقي، والمشاركة الفاعلة في تطوير هيكل الصناعات الكيمياوية، والصناعات

السائدة والمكملة لها، وصولاً إلى تطوير يشمل جميع القطاعات.

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