الفياض يبحث مع مبعوث بوتين معادلة الاستقرار في المنطقة

2019/02/04 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بحث مستشار الامن الوطني، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، مع ميخائيل بغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، معادلة الاستقرار في المنطقة.

وقال مكتب الفياض في بيان تلقى” النور نيوز”

نسخة منه, إن الاخير “استقبل اليوم، ميخائيل بغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي

إلى الشرق الأوسط والوفد المرافق له”.

واضاف الباين، أن الجانبين “بحثا خلال اللقاء العلاقات

الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون وتأثيرها في صياغة معادلة الاستقرار في المنطقة

وجهود مكافحة الاٍرهاب”.

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