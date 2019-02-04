لحماية المنتوج الوطني: العراق يعيد شحنة شحنة طماطم وبرتقال إيرانية

2019/02/04 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الإثنين، في منفذ الشيب الحدودي شحنة من البرتقال والطماطم مخالفة للضوابط.

واوضحت الهئية في بيان تلقى” النور نيوز” نسخة منه, أن بجهود ضباط البحث والتحري تم ضبط وإحالة عجلة محملة بمادة الخضار في منفذ الشيب الحدودي”.

وذكر أنه ” تم إكمال المعاملة الكمركية من قبل مركز كمرك

الشيب وبعد التدقيق والتفتيش تبين أنها محملة بمواد “2 طن طماطم و 2 طن برتقال” وهي

مواد ممنوعة من الدخول حسب كتاب وزارة الزراعة دعماً للمنتج المحلي والاكتفاء الذاتي.

وأضاف البيان أنه تمت إحالة المخالفة إلى مركز شرطة الشيب

لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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