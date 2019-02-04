2019/02/04 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد نصرالله: يعود الاهتمام بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الى أنها تحدت الولايات المتحدة الأميركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/04 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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