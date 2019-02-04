تظاهرات جديدة في السودان والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

2019/02/04 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت اليوم الاثنين التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية في الخرطوم وأم درمان، وردت شرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق ما أكد شهود.ونقلا عن فرانس

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