عبد المهدي يعتزم زيارة واشنطن لمناقشة ملفات حساسة

2019/02/04 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة واشنطن لمناقشة ملفات حساسة، وأهمها الوجود الأميركي في العراق.

وبحسب مصادر صحفية، فان عبد المهدي سيبحث قبل مغادرته الى اميركا، ايجاد تفاهمات مع تحالف الفتح وسائرون حول التحركات الاميركية الاخيرة في البلاد.

واوضحت المصادر ان الملف الايراني والعقوبات الاميركية على طهران، واستثناء العراق منها، ستكون أيضا ضمن مباحثات رئيس الوزراء في واشنطن .

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