العبادي: الاتفاقية مع الأردن تضمنت بنوداً لم يتمْ عرضها للرأي العام

2019/02/04 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في حركة عطاء زاهر العبادي ان الاتفاقية الموقعة بين العراق والأردن تتضمن بنودا خفية لم يعلنْ عنها.

العبادي اكد أن الاردن هو المستفيد الاكبر من الاتفاقية، بسبب تخفيض اسعار النفط وتشغيل ميناء العقبة، مبينا ان الاتفاقية فيها بنود لم يتمْ اعلانها وعرضها للرأي العام، وهذا يتطلب عدم العمل بها، إلا بعد انْ يتم عرضها للبرلمان للمصادقة .

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