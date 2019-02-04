مصلح لآفاق: القوات الأميركية تتجسس على مواقع الحشد الشعبي

2019/02/04 | 20:09

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قائد عمليات الحشد الشعبي غربي الانبار قاسم مصلح لآفاق: القوات

الاميركية تتجول في جميع أرجاء البلادمصلح لآفاق: التمادي الأميركي في العراق يحتاج الى موقف حكومي

واضحمصلح لآفاق: القوات الأميركية تنتهك سيادة البلاد والامور قد تصل الى

ما لا يحمد عقباهمصلح لآفاق: القوات الأميركية تتجسس على مواقع الحشد الشعبي

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