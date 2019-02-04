سلة النفط تتعرض لثاني خسارة ببطولة دبي الدولية

2019/02/04 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برستعرض فريق النفط العراقي بكرة السلة، اليوم الاثنين، الى الخسارة الثانية له في بطولة دبي الدولية، وجاءت امام فريق الرياضي بيروت اللبناني.وجرت المباراة في صالة النادي الاهلي في دبي الاماراتية، لحساب منافسات المجموعة الاولى من البطولة الدولية، التي تشارك فيها 10 فرق.

وخسر فريق النفط امام الرياضي بيروت اللبناني بفارق 8 نقاط، وبنتيجة 83 مقابل 75 نقطة.وجاءت الاشواط بواقع: (17-16) و(14-24) و(25-19) و(19-24) نقطة.وبهذه النتيجة اصبح رصيد فريق النفط اربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.وكان فريق النفط قد فاز في مباراته الاولى على فريق الاردن بنتيجة 63 مقابل 60 نقطة، فيما خسر مباراته الثانية امام فريق بيروت اللبناني بنتيجة 92 مقابل 75 نقطة.

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