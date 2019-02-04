الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يتفقان على معالجة الصراعين في سوريا واليمن

2019/02/04 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، إنهما يتفقان على معالجة الصراعين في سوريا واليمن أو جهود عملية السلام المعطلة في الشرق الأوسط، لكنهما عجزا عن إقرار بيان مشترك خلال محادثاتهما في بروكسل.

ووزراء المنظمتين كانا يعدان، الإثنين، لعقد قمة في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من فبراير/ شباط الجاري.

ولدى سؤالها عن سر التأجيل، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن هناك “تفاهما مشتركا على 90- 95% من القضايا.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن “التعقيدات من قبل الجانب الأوروبي كانت أكبر من تلك التي (فرضها) الجانب العربي”.

وردت موجيريني: “أنا أقول العكس”.

واعترضت المجر على الفقرات المتعلقة بالهجرة في البيان، لكن الأوروبيين يريدون أيضا تجنب الجلوس على مائدة قمة تجمعهم بقادة سوريا والسودان.

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