رئاسة البرلمان تتسلم مقترح مشروع قانون يلزم القوات الاميركية بالخروج من العراق

2019/02/04 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت رئاسة البرلمان مقترح مشروع قانون موقع من اثنين وخمسين نائبا من مختلف القوى السياسية، يلزم خروج القوات الاميركية من العراق.

محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، اوضح ان الرئاسة ستبحث تمرير القانون المذكور بعد التشاور مع الحكومة الاتحادية، مبينا ان ملف الاميركان ، بحاجة الى ايضاح من الحكومة، كون البرلمان لا يعلم بتفاصيل تواجدهم ومهامهم بشكل تفصيلي.

في سياق متصل، يعتزم مجلس النواب عقد جلسة استثنائية وطارئة لمناقشة تصريحات ترامب المستفزة بشأن إبقاء القوات الأميركية في العراق لمراقبة إيران .

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