مشاجرة على خروف تتسبب بنزاع عشائري مسلح

2019/02/04 | 20:16

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت قيادة شرطة ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن اصابة اربعة اشخاص اثر خلاف على بيع وشراء خروف داخل علوة المواشي في قضاء الشطرة شمال المحافظة .وقال بيان عن قيادة الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” خلافا على بيع وشراء خروف في علوة المواشي تسبب باصابة شخص بطعنة سكين ليتطور الى اطلاق نار في منطقة حي الزهور في قضاء الشطرة مخلفا ثلاثة جرحى “.واشار البيان الى ان ” الاجهزة الامنية قامت بملاحقة المتورطين ، وضربت طوقا امنيا على محل الحادث “.

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