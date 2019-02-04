الجزائر تتخذ اجراءات عدة استعداداً للانتخابات الرئاسية

2019/02/04 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أمر وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي خلال اجتماع لجنة التحضير للانتخابات بـ”التعبئة الشاملة”، لضمان سير فعال وشفاف للعملية الانتخابية المقررة في أبريل المقبل.وجاء في بيان لوزارة الداخلية: “شدد الوزير بدوي على ضرورة مرافقة كافة المؤسسات المكلفة بتحضير الانتخابات، لاسيما المجلس الدستوري والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خاصة فيما يتعلق بإتاحة الدخول […]

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