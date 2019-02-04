السيد نصر الله: “نتنياهو” يحرض الأوروبيين والأميركيين ضد الحكومة اللبنانية

2019/02/04 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يصف الحكومة اللبنانية بأنها حكومة حزب الله ويحرض الأوروبيين والأميركيين ضدها.وقال السيد نصر الله في كلمة له، أن ” بعض الداخل اللبناني يصف الحكومة أيضاً بأنها حكومة حزب الله وهذا كذب وتوصيف خاطئ”، مبينًا أن […]

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