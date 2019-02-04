2019/02/04 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت القوات الأمنية ،الاثنين، إرهابيا مطلوبا وفق المادة (4/إرهاب) في محافظة كركوك.وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه ان “الفرقة الخامسة اللواء الثامن عشر شرطة اتحادية و من خلال تدقيق في قاعدة البيانات المطلوبين في سيطرة شوان الشمالي في محافظة كركوك تم إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعتقل إرهابيا في كركوك alansaar.

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