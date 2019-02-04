أزمة نائب محافظ بابل: تفاجئ بموافقة المجلس على استقالة لم يكتبها!

2019/02/04 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – ناس ابطلت اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل، الاثنين، القرار الذي اتخذه رئيس المجلس بشأن إقالة النائب الأول لمحافظ بابل وسام اصلان, بعد أن قدم مطالعة أكد فيها انه لم يقدم الاستقالة للمجلس وأنها “مزورة”.وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس المحافظة زهير الجوذري لمراسل ” ناس” اليوم (٤ شباط ٢٠١٩) ان “اللجنة […]

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