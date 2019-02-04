فيديو من موقع الاغتيال في كربلاء: رفاق “مشذوب” يوقدون الشموع.. والشرطة “تتعهد”

2019/02/04 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء – ناس تجمع مثقفون وصحفيون وكتاب وأقارب للكاتب الراحل علاء مشذوب، الاثنين، في موقع اغتياله، بالقرب من داره وسط كربلاء، بعد يوم من مراسم تشييعة التي انطلقت أمس الأحد في المحافظة. وأوقد المعزون الشموع أمام دار مشذوب حول صور تذكارية للكاتب، فيما تعهدت شرطة المحافظة في بيانين متلاحقين بالكشف عن الجهة المتورطة باغتياله. واغتال […]

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