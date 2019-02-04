انواء ذي قار تتوقع موجة مطر جديدة السبت المقبل

2019/02/04 | 20:24

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شبكة اخبار الناصرية:

توقعت هيئة الانواء الجوية اليوم موجة مطر جديدة في محافظة ذي قار يوم السبت المقبل مع درجات حرارة معتدلة .





شبكة اخبار الناصرية:توقعت هيئة الانواء الجوية اليوم موجة مطر جديدة في محافظة ذي قار يوم السبت المقبل مع درجات حرارة معتدلة .وقال مدير انواء ذي قار علي طارق لشبكة اخبار الناصرية ان منخفضا جويا قادما من البحر الاحمر سيتسبب يوم السب المقبل بهطول مطر خفيف في المحافظة .وبين ان درجات الحرارة ستبقى عند معدلاتها الحالية والتي تتراوح العظمى فيها بين (‪18‬ - ‪20‬ ) درجة مئوية بينما تبلغ الصغرى بين ( ‪ 8‬ – ‪9‬ ) درجات مئوية .وتشهد المحافظة في الاسبوع الحالي اجواء معتدلة مشمسة مع درجات حرارة معتدلة ورياح شمالية غربية .انتهى , ت ع ح

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