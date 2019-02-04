الحلبوسي يعلق على مقترح نيابي لإخراج القوات الامريكية

2019/02/04 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، عن عزم رئاسة البرلمان توجيه سؤال نيابي إلى الحكومة بشأن تواجد القوات الأميركية وعدد القواعد ومدى حاجة الحكومة للمستشارين الأجانب.

وقال الحلبوسي "قدم لي مقترح قانون موقع من أكثر من 52 نائبا لتشريع قانون فيما يتعلق بالاتفاق الأمني الولايات المتحدة وتحديد أعدادهم وفترة بقائهم".

وفيما يتعلق بهذا الملف سيتم توجيه السؤال الى القائد العام للقوات المسلحة بشأن تواجد القوات الأميركية وعدد القواعد ومدى حاجة الحكومة للمستشارين الأجانب.

وجاءت تعليقات الحلبوسي خلال جلسة حوارية في ملتقى الرافدين ببغداد.

وتابع الحلبوسي ان "العراق يسعى إلى التوازن في العلاقات مع دول الجوار وعدم الدخول في اي صراع اقليمي".

وبين أن " العراق يتمتع بعلاقة جدية للغاية مع ايران ويسعى الى تطوير العلاقات مع جميع دول المحيط العربي باعتبار أن العراق عربي وعمقه عربي".

واشعلت تصريحات للرئيس الامريكي دونالد ترامب جدلاً بين المسؤولين العراقيين عندما قال إن قواته ستبقى في العراق لـ"مراقبة إيران" انطلاقاً من قاعدة عين الاسد التي زارها أواخر العام الماضي.

سوار أحمد

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