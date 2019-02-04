قنبلة من الحرب العالمية الأولى وسط شحنة بطاطا

2019/02/04 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

عثرت الشرطة في هونغ كونغ على قنبلة يدوية ألمانية الصنع، من مخلفات الحرب العالمية الأولى، في شحنة بطاطا فرنسية، أرسلت إلى مصنع لإنتاج الرقائق.

وذكرت الشرطة أن “القنبلة عرضها 3 بوصات (8 سم)، وكانت

مغطاة بالطين، وبوضع غير مستقر، إذ كان صمام الأمان مسحوبا فيها، لكنها لم تنفجر”.

وبحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية، اكتشفت القنبلة

في مصنع “كالبى” لرقائق البطاطا في مقاطعة ساي كونغ الشرقية، السبت، حيث

أبطل خبراء مفعولها بنزع فتيلها.

وقال مفتش الشرطة ونغ هو هون إن “جميع المعلومات ترجح

أن القنبلة كانت ضمن شحنة من البطاطا مصدرها فرنسا”.

وبثت شرطة هونغ كونغ على حسابها في “تويتر”، مقطعا

مصورا يظهر عملية إبطال مفعول القنبلة عبر استخدام تقنية إطلاق المياه بالضغط العالي.

ويعتقد أن القنبلة استخرجت من باطن الأرض عن طريق الخطأ مع

محصول البطاطا، الذي جُمع من أحد الحقول الزراعية في فرنسا، قبل تصديره.

ونقلت الصحيفة عن دايف ماكري، المؤرخ العسكري في جامعة هونغ

كونغ، قوله: “من المحتمل أن تكون القنبلة قد تركت هناك أو سقطت من الجنود أثناء

الحرب”.

لكن هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على قنبلة في شحنة

بطاطا

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