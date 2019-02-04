2019/02/04 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب عن تحالف سائرون، سلمان الغريباوي، اليوم الاثنين، ان وجود القوات الامريكية على الاراضي العراقية “فتنة” يراد منها زعزعة أمن المنطقة ولا نرغب بوجودهم في العراق.

واكد الغريباوي في بيان تلقته "الغد برس" ان "القوات الامنية والحشد الشعبي قادران على حماية العراق وقد سطروا اروع الملاحم البطولية في معركتنا الاخيرة ضد الدواعش".واضاف، "اننا في تحالف سائرون نرفض رفضاً قاطعاً وجود أي قوات أجنبية في العراق ولا نسمح أن يكون العراق ساحة للصراعات الاقليمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: وجود امريكا في العراق 'فتنة' والقوات الامنية والحشد قادران على حماية البلد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: وجود امريكا في العراق 'فتنة' والقوات الامنية والحشد قادران على حماية البلد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).