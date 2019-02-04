2019/02/04 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

اكدت النائبة عن محافظة البصرة، ميثاق الحامدي، اليوم الاثنين، ان ملف إخراج القوات الامريكية سيكون ضمن أولويات البرلمان في فصله التشريعي الثاني، مؤكدة أن الخطاب الامريكي تغير وبدأ يتجاوز على السيادة الوطنية.

وقالت الحامدي في حديث لـ"الاتجاه برس" ان "ملف خروج القوات الامريكية من العراق والغاء قواعدها العسكرية في البلد سيكون ضمن اولويات عملنا في الفصل التشريعي الثاني للبرلمان"، مبينة ان "اغلب النواب ناقشوا تصريح ترامب ولديهم شبه اجماع على معالجة هذه التجاوزات".

واضافت ان "الخطاب الامريكي تغير كثيرا وهو الان عكس ما يدعي انه لمحاربة داعش، بل اتضح تواجده هو للتجاوز على الدول الجارة للعراق والدول الصديقة وهذا لن نسمح به بالاطلاق وسنتخذ حازم بالضد من ذلك".

TA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص| نائبة: ملف اخراج القوات الامريكية ضمن اولوياتنا بالفصل التشريعي الثاني) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص| نائبة: ملف اخراج القوات الامريكية ضمن اولوياتنا بالفصل التشريعي الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).