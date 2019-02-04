رئاسة الجمهورية تصادق على موازنة 2019

2019/02/04 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن صالح "صادق قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي".

ونقل البيان عن صالح تأكيده على "ضرورة تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والبدء بمرحلة البناء والاعمار".

وثمن صالح "الجهود التي اسهمت في اعداد مشروع الموازنة ودراسته وتشريعه سواء في الحكومة او بمجلس النواب".

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