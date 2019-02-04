قرار كردي يشعل النيران في شوارع السليمانية

2019/02/04 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر امني كردي لموقع "الغدير"، ان" العشرات من سائقي سيارات الأجرة انطلقوا مساء اليوم، بتظاهرة حاشدة قرب معارض السيارات في السليمانية احتجاجا على قرار داخلية الاقليم، القاضي بمنع موظفي الدوائر الحكومية من العمل كسائقي أجرة".

وأضاف، المصدر ان" المتظاهرين قطعوا طريق الملك "محمود الحفيد (الستيني)"، وأشعلوا النيران وسط الطريق، مطالبين بإلغاء القرار".

انتهى..م.ر

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