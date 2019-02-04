التخطيط الاستراتيجي تسجل ملاحظات على الاتفاقية التجارية بين العراق والأردن

2019/02/04 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مجيد في تصريح للغدير، هناك ملاحظات على هذه الاتفاقية وهي أنها "تتضمن في جانب منها إنشاء مصنع، ما يتطلب أن يكون الشريك (الأردن) لديه قوة مالية كافية أو خبرات وهذا غير متوافر لدى هذا الشريك التجاري".وأضاف، أن "الملاحظة الأخرى على الاتفاقية تتمثل ببيع النفط بأسعار مدعومة وهذا الأمر حسب الدستور غير متاح لممثلي الشعب التصرف به لأنه ملك لجميع العراقيين وليس للمجاملات".وتابع، أن ما تتضمنه الاتفاقية أيضا "تزويد الأردن للعراق بالكهرباء بعد عامين من التوقيع مقابل مبالغ مالية كبيرة يستطيع العراق استثمارها بانتاج محطات إنتاجية بدلا من استيرادها من دول الجوار".واعتبر أن "بند الاتفاقية المتعلق بإعفاء السلع المستوردة عبر الأردن من الضرائب يضر بالمنتج المحلي ولا يضعه في منافسة الأجنبي، علاوة على عدم وجود الفائدة المستحصلة للعراق من هذا الإعفاء".هذا ودعا عبدالمهدي الى "إيقاف الاتفاقية وإحالتها الى مجلس النواب لغرض مناقشتها بشكل شفاف وواضح على اعتبار أن أعضاء البرلمان لم يطلعوا عليها".انتهى.ص.هـ.ح.

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