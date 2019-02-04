فساد على خراب .. من يعرقل إعمار نينوى

2019/02/04 | 20:38

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سومر نيوز: بغداد..



رغم مرور أكثر من عام على استعادة محافظة نينوى شمالي العراق إلا أن عمليات إعادة الإعمار ما زالت متلكئة...

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