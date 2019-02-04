حسن نصر الله: إسرائيل تحرض على الحكومة اللبنانية وتدعي أنها حكومة

2019/02/04 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الاثنين، أن إسرائيل تحرض على الحكومة اللبنانية وتدعي أنها حكومة "حزب الله".

وقال نصر الله، إن "العدو الإسرائيلي وبالتحديد بنيامين نتنياهو يحرض على الحكومة اللبنانية ويدعي أنها حكومة حزب الله، وبعض الداخل اللبناني أيضا يسمي هذه الحكومة بنفس التسمية وهذا التوصيف غير صحيح وهو كذب على الناس"؛ بحسب خطاب له بثته قناة "المنار" اللبنانية.

وأشار نصرالله إلى أن "حزب الله مشارك في الحكومة ووجودنا هو وجود مؤثر لكن ليس من مصلحة لبنان تسمية الحكومة بهذه التسمية كذبا وزورا، لأننا بذلك نستجلب العداوات إلى لبنان من أجل الخصومة والنكاية السياسية".

وأضاف نصر الله أن "الحكومة هي حكومة كل المشاركين فيها ونحن سنتحمل المسؤولية كما يجب على الجميع تحمل المسؤولية… ووزارة الصحة ليست لحزب أو لطائفة وإنما لكل لبنان واللبنانيين، بمعزل عن أي خصومات واختلافات وهذا واجب الوزير".

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