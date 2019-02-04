مركز الاعلام الامني: ضبط ثماني عبوات ناسفة غرب قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين

2019/02/04 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مركز الاعلام الامني، الاثنين، ضبط ثماني عبوات ناسفة غرب قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المركز في بيان ، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات استخباراتية تمكنت من ضبط 8 عبوات ناسفة 3 منها قمعية و5 على شكل جلكان بلاستيكي سعة 20 لترا تحتوي مادة سي فور كانت مزروعة من قبل عصابات داعش الإرهابية في جزيرة غرب سامراء".

واضاف المركز، "كما قامت المفارز اعلاه وبجهد استخباري متواصل للكشف عن الاماكن التي تم تفخيخها من قبل عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك ومن خلال تفعيل عمل المصادر من رفع ٤ عبوات ناسفة وتفجير عبوتين ناسفتين، وقد تم معالجة العبوات المتبقية دون حادث يذكر" .

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