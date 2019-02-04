2019/02/04 | 20:38

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العصائب: جمعنا العدة والعدد لتهديم أبراج مراقبة واشنطن لإيران في العراق

بغداد -

كلمة

هدد نائب عن عصائب أهل الحق، يوم الاثنين، بهدم أبراج

مراقبة واشنطن لإيران في العراق.

وقال النائب عن كتلة صادقون –العصائب- عدي العواد إن "الشعب

العراقي" بدأ يجمع العدة والعدد لتهديم أبراج مراقبته على رؤوس

ساكنيها مهما كلف الامر من دماء، على حد تعبيره.

وأضاف إن "الشعب العراقي بدأ يجمع العدة والعدد لتهديم أبراج

مراقبته على رؤوس ساكنيها، مهما كلفنا الامر من دماء".

ويأتي هذا بعد تصريح ترامب في مقابلة تلفزيونية نقلتها إحدى القنوات

الاميركية يوم امس الاحد، حول ضرورة إبقاء القوات الاميركية

في العراق لمراقبة ايران.

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