التقاعد تباشر بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر شباط

2019/02/04 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر شباط من العام الحالي.وقالت الهيئة في بيان، إن "الهيئة باشرت بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لوجبة شباط 2019 وكذلك دفع مكافآت المتقاعدين العسكريين من منتسبي الجيش العراقي الجديد وقوى الأمن الداخلي ممن جرت إحالتهم إلى التقاعد في شهر ١١ / ٢٠١٨ وشهر ١ / ٢٠١٩ مع صرف فروقات رواتب الشهداء وضحايا الارهاب بأثر رجعي".

واضافت الهيئة، أنه "بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة مراكز الدفع لاستلام مستحقاتهم".انتهى/س

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