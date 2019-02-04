الاتحاد السكندري يتعادل مع المصري في الوقت القاتل بالدوري

2019/02/04 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفلت فريق الاتحاد السكندري من الهزيمة في الوقت القاتل من المباراة ليخطف نقطة من بين أنياب ضيفه المصري البورسعيدي، بعد التعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الجيش بالسويس، في الجولة الـ21 للدوري المصري لكرة القدم.

تقدم البوركيني سعيدو سنبوري للمصري من ضربة جزاء في الدقيقة 12، قبل أن يعدل عمار حمدي النتيجة للاتحاد في الدقيقة 61، وعاد الفريق البورسعيدي للتقدم عن طريق محمود حمد في الدقيقة 70، ليعود الوافد الجديد عمار حمدي مجددا بهدف قاتل في الدقيقة 90 +1.

ورفع المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال رصيد النقاط إلى الرقم 26 في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد زعيم الثغر إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر ليتأزم موقف مدربه حلمي طولان.

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