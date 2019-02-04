بريطانيا تنوي تخفيف إجراءات الفحص الجمركي لسلع الاتحاد الأوروبي حال الانفصال دون اتفاق

2019/02/04 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الحكومة البريطانية، الإثنين، إن معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي سيُسمح لها بالدخول إلى البلاد من دون فصح جمركي كامل لثلاثة أشهر على الأقل إذا خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد بدون اتفاق.

وكانت شركات شحن حذرت من أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قد يؤدي إلى تكدس آلاف الشاحنات على المنافذ الجمركية، حيث ستخضع تلك الشاحنات للمزيد من إجراءات الفحص الجمركي في المنافذ الكبرى مثل دوفر، الذي يمر خلاله 17% من تجارة السلع بالمملكة المتحدة.

وقالت إدارة إتش.آر.إم.سي الجمركية، إنها فرضت إجراءات مؤقتة لاستيراد السلع من الاتحاد الأوروبي عبر 20 ميناء بريطاني ونفق المانش، ستراجعها خلال ثلاثة إلى ستة أشهر بعد التاسع والعشرين من مارس/آذار.

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