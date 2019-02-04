تظاهرة لسائقي التكسي في السليمانية احتجاجاً على قرار لحكومة كوردستان

2019/02/04 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قطع عدد من سائقي سيارات الاجرة في مدينة السليمانية، اليوم الاثنين، شارعا رئيسا في المدينة، طريق الملك محمود الحفيد، "60"، احتجاجا على قرار لوزارة الداخلية في اقليم كوردستان، يمنع موظفي الدوائر الحكومية من العمل كسائقي أجرة.

وخرج عدد من سائقي ومالكي سيارات الاجرة، باحتجاج قرب معارض السيارات في السليمانية، واشعلوا النيران وسط الطريق، مطالبين بالغاء قرار وزارة الداخلية.

يشار الى ان وزارة الداخلية منعت يوم 31 من كانون الثاني الماضي مهنة التاكسي للعاملين في القوات الامنية، فضلا عن منع ذلك على الموظفين في الملاك المدني عدا الدرجات الوظيفية من السابعة ونزولاً.

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