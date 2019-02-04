ضبط شحنة من البرتقال والطماطم مخالفة للضوابط بمنفذ الشيب

2019/02/04 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الأثنين، ضبط شحنة من البرتقال والطماطم مخالفة للضوابط في منفذ الشيب الحدودي.

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