الهلال يفوز على الفتح برباعية في الدوري السعودي

2019/02/04 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكتسح الهلال السعودي ضيفه الفتح بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين، الإثنين، على ملعب محيط الرعب بالعاصمة السعودية الرياض، في مباراة الفريقين بالجولة الـ18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل أهداف الهلال بافتيمبي جوميز (16، 37)، كارلوس إدواردو (32)، نواف العابد (62)، فيما سجل هدف الفتح الوحيد عبد القادر الوسلاتي (11).

وابتعد الهلال بهذا الفوز بالصدارة عن النصر (أقرب ملاحقيه) إلى 8 نقاط بعد أن رفع رصيده إلى 43، فيما ظل الفتح على رصيده السابق 22 نقطة، لكنه تراجع إلى المركز الـ11.

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