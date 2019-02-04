موسكو والبحث عن “موطئ قدم” في بغداد.. ما الذي حمله مبعوث بوتين في حقيبته؟!

2019/02/04 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يُجري ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي إلى العراق جولة مباحثات في العاصمة بغداد، شملت حتى الآن رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بالإضافة إلى مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وسط تساؤلات عن طبيعة هذا الحراك وتوقيته، وما إذا كانت موسكو تخطط بالفعل لمزيد من النفوذ داخل العراق، خاصة فيما […]

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