فيديو: جرافة محافظة ديالى تقاطع عمال البناء وتزيل تجاوزاً على عقار!

2019/02/04 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اظهر مقطع فيديو، نشرته شعبة الاعلام في محافظة ديالى، الاثنين، قيام جرافة بازالة تجاوز على عقار أثناء أعمال انشائه. وبحسب المقطع الذي تابعه “ناس” اليوم (4 اشابط 2019)، فإن المحافظ حضر عملية الهدم، فيما تشهد المحافظة حملة لإزالة التجاوزات منذ أيام.وفي وقت سابق احتج العشرات من الاشخاص في محافظة ديالى ضد […]

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