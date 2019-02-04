أزمة نائب محافظ بابل: تفاجأ بموافقة المجلس على استقالة لم يكتبها!

2019/02/04 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

ابطلت اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل، الاثنين، القرار الذي اتخذه رئيس المجلس بشأن إقالة النائب الأول لمحافظ بابل وسام اصلان, بعد أن قدم مطالعة أكد فيها انه لم يقدم الاستقالة للمجلس وأنها “مزورة”.

وقال

عضو اللجنة القانونية في مجلس المحافظة زهير الجوذري في تصريحات صحفية, إن “اللجنة

القانونية في مجلس المحافظة, قرر اعتبار تصويت مجلس المحافظة على إقالة النائب الأول

لمحافظ بابل وسام اصلان باطالة وغير قانونية”، لافتا إلى أن “النائب الأول أكد في مطالعة

قدمها للجنة القانونية بأنه لم يقدم أي استقالة للمجلس, والاستقالة المقدمة مزورة”.

وأشار

الجوذري في قرار اللجنة ان “رئيس المجلس رعد الجبوري أكد أن الاستقالة الخاصة بالنائب

قدمت له من قبل أحد الأشخاص غير الرسميين الذين لا يشغلون اي منصب حكومي”.

في غضون

ذلك أكد النائب الأول لمحافظ بابل وسام أصلان في تصريحات صحفية ان “اقالته وابعاده

عن المنصب أمرٌ دبر بليل, من قبل جهات حكومية وسياسية من أجل الظفر بالمنصب لصالح أطراف

معينة لم يسميها”.

وأوضح أصلان أن “العملية التي أُبعد فيها سابقة خطيرة

من الناحية القانونية والإدارية ومازال يحتفظ بمنصبه”.

من جهته

اكد الامين العام لمجلس المحافظة عقيل الربيعي في تصريح صحفي ان “النائب الاول لم يقدم

اَي ستقالة لمجلس المحافظة ومن قدم الاستقالة هي كتلة كفاءات التي ينتمي لها نائب المحافظ”.

وأضاف

ان “جميع هذه التغيرات في المناصب الحكومية سواء في مجلس المحافظة أو الحكومة المحلية

تعد من متعلقات جلسة انتخاب المحافظ التي جرت في تشرين الاول من العام الماضي وفق اتفاق

بين الكتل السياسية داخل مجلس المحافظة”.

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