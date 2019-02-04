سوريا الديمقراطية تعتقل 3 دواعش.. والتحالف يقترب من معقل التنظيم الأخير

2019/02/04 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قوات سوريا الديمقراطية، اعتقال 3 أعضاء أجانب في تنظيم داعش، حيث استولت القوات على مناطق واسعة من تنظيم داعش في سوريا.

وتحتجز القوات، التي يقودها الأكراد، أكثر من 700 مقاتل غير سوري من أكثر من 40 دولة، وعاد القليل منهم إلى دولهم الأم.

فيما قال نشطاء المعارضة السورية، إن قوات مدعومة من الولايات المتحدة قتلت 9 مدنيين، بينهم 6 أطفال، بينما كانوا يحاولون الفرار من آخر منطقة كانت تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش شرقي سوريا.

ولم يتبين على الفور ما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية هي التي كانت وراء إطلاق النار الذي تسبب في مقتل 3 سيدات و6 أطفال في محافظة دير الزور شرقي سوريا أم لا، فيما لم يرد الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية على الفور على طلب التعقيب.

ويأتي ذلك بعدما اقتربت قوات التحالف الدولي من تنظيم داعش في سوريا، بينما يحارب التنظيم الإرهابي للحفاظ على آخر معقل رئيسي له، وهو جيب صغير من الأراضي على الحدود السورية العراقية.

وعلى الرغم من الجهود المكثفة ضمن العملية العسكرية التحالف بقيادة الولايات المتحدة، يرفض مقاتلو داعش الاستسلام في قرية باغوز الصغيرة في شرق سوريا.

وقام جنود التحالف بتعليق الهجمات مؤقتاً لمحاولة إخراج المدنيين المعرضين للخطر من جيب تنظيم داعش، الذين من بينهم سيدات صغيرات في السن مثل أنيسة برونو، 19 سنة، وهي من دنكيرك في فرنسا، والتي تزوجت من أحد متطرفي داعش على الإنترنت وهي في الخامسة عشرة، وعاشت في منطقة تمزقها الحرب منذ أربع سنوات.

تقول “عندما جئت إلى هنا، سمعت القصف وكنت خائفة للغاية، فقلت “ما هذا؟” الرجل الذي تحدث معي لم يقل لي إنه كانت هناك حرب هنا”.

مع انقضاء إمدادات الطعام وحصار الجنود، غادر آلاف المدنيين المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي وصل 150 نازحا إلى مكان صحراوي خارج باغوز.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان من مقره في بريطانيا، الإثنين، إن نحو 200 ألف شخص بينهم 300 من مسلحي داعش غادروا المنطقة منذ يوم الأحد.

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